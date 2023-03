Esgaio sem medo da Juventus: «Podemos conseguir algo mais»

Em plena pausa competitiva, devido à janela dos compromissos de seleções, o Sporting continua a trabalhar na Academia, com Rúben Amorim e os seus pupilos a tentarem aperfeiçoar vários aspetos antes do regresso à competição. Nesse sentido, Ricardo Esgaio, um dos mais experientes no grupo leonino, traçou os desafios que o Sporting terá pela frente, não esquecendo, claro, a eliminatória frente à Juventus, nos quartos-de-final da Liga Europa.





"As equipas começam a ser poucas e as que passam é sinónimo de qualidade. Qualquer uma seria difícil, saiu a Juventus, é um grande clube de Itália, vamos dar o nosso melhor, mas também sabemos da nossa qualidade. Se queremos ir mais à frente na Liga Europa, sabemos o que podemos apanhar... Apanhar uma Juventus... Vamos aproveitar o primeiro jogo, disputá-lo, sabendo a qualidade de ambos. Podemos dar o nosso melhor e conseguir algo mais", sublinhou o ala direito de 29 anos, em declarações à Sporting TV, nas vésperas de mais um treino semanal.Numa fase em que os leões levam oito jogos consecutivos sem perder, tendo garantido inclusive o apuramento para a fase seguinte da Liga Europa, a equipa orientada por Amorim espera manter o bom momento no reatar da prova. De resto, Esgaio louvou o trajeto dos leões na competição, lembrando o apuramento diante do Midtjylland. "Apesar do 1-1 com o Midtjylland, sabíamos da nossa qualidade e ficou demonstrada com a grande sequência que tivemos. É sobre isso que vamos trabalhar, para preparar o jogo com o Santa Clara e, depois, o seguinte [Gil Vicente]", apontou Esgaio, sem esquecer a recente sequência de resultados."É verdade que antes da paragem estávamos numa boa fase, vínhamos de excelentes jogos, não só em termos de resultados, mas também em termos de exibições. Vem a paragem, temos a semana para treinar e melhorar certos aspetos, porque nem tudo é perfeito. Estas semanas também servem para aperfeiçoar o que há a melhorar", concluiu.