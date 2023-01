Esgotados: voaram os 3.250 bilhetes que os leões colocaram à venda para o dérbi

Estão esgotados os 3.250 bilhetes (5% da lotação do Estádio da Luz, com preço unitário de 31 euros) que o Sporting colocou à venda para o dérbi do próximo domingo, diante do Benfica, com apito inicial às 18h00.





Segundo informam no seu site oficial, os verdes e brancos aconselham os seus adeptos "a reunir-se junto à Clínica CUF (zona sul do Estádio José Alvalade) pelas 14h30, uma vez que o cortejo sairá de Alvalade impreterivelmente até às 15h00, dado que os adeptos Leoninos terão de aceder ao interior do complexo do estádio do SL Benfica até às 16h00", pode ler-se na nota divulgada.

"Quem não estiver no cortejo, terá de rumar ao jogo pelos seus próprios meios, com os inconvenientes que daí possam advir", concluiu-se.