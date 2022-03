Espanhóis apontam Porro como o lateral ideal para o At. Madrid de Simeone

O At. Madrid estará em busca de um novo lateral direito para reforçar a equipa na temporada 2022/23 e, segundo uma previsão da plataforma Olocip, citada pelo jornal 'AS', o reforço ideal para os colchoneros é o sportinguista Pedro Porro. Para chegar a esta conclusão, a ferramenta de Inteligência Artificial (IA) colocou na sua 'máquina' alguns fatores para fazer o cálculo - como a capacidade para jogar numa defesa a 4 ou 5, mas essencialmente ter um preço acessível (saíram logo nomes como Alexander-Arnold, Cancelo, Kimmich ou Achraf). E foi aí que saiu o nome de Porro.Segundo a previsão feita, o jogador do Sporting daria muito ao Atlético em todos os aspetos do jogo, nomeadamente pela sua vocação ofensiva, mas também pelo facto de encaixar bem na defesa e ser também importante na construção de jogo. Além de Porro, que tem a melhor valorização global, entram na lista de possíveis reforços dos colchoneros ainda Nordi Mukiele (melhor do que Porro na defesa, mas pior na construção e ataque), Giovanni Di Lorenzo, Kyle Walker-Peters, Ricardo Pereira, Benjamin Pavard ou Léo Dubois.