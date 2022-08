Espanhóis avançam que Manchester City está em negociações com o Sporting por Matheus Nunes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

o 'El Chiringuito' avança que o Manchester City já terá iniciado conversações com o Sporting para a contratação de Matheus Nunes.O objetivo do clube inglês é contratar o médio dos leões para substituir Bernardo Silva, que tem sido apontado ao Barcelona, de acordo com a mesma fonte.Matheus Nunes, recorde-se, foi elogiado por Pep Guardiola após o duelo entre citizens e leões na Liga dos Campeões da época passada e está referenciado pelo clube de Manchester.