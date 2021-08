Espanhóis avançam que Pablo Sarabia está perto de reforçar o Sporting por empréstimo do PSG

Pablo Sarabia está muito perto de ingressar no Sporting, por empréstimo do PSG até final da temporada, avança esta terça-feira a 'Marca'. O jogador espanhol, de 29 anos, pretende jogar com regularidade, algo que ficaria difícil de conseguir nos parisienses devido ao leque de soluções que Mauricio Pochettino tem para o ataque.





O extremo reuniu o interesse de outros clube na sua contratação - como Atlético Madrid, Real Sociedad ou Milan - mas o destino mais provável parece mesmo ser os leões, de acordo com a mesma fonte.