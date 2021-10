Espanhóis colocam lateral romeno na mira do Sporting para a possível sucessão de Porro

O lateral direito Andrei Ratiu, do Huesca, foi esta quarta-feira colocado na mira de Sporting e Sp. Braga pelo jornal espanhol 'Marca', num artigo no qual o diário do país vizinho aponta o jogador de 23 anos como o principal alvo dos leões para o caso de Pedro Porro deixar o clube no futuro. Além deste duo, também o Famalicão terá expressado no passado o seu interesse no internacional romeno no último defeso.





Com quatro internacionalizações, Ratiu estreou-se apenas há um mês pela seleção do seu país, mas rapidamente deixou a sua marca. Na recente tripla ronda de qualificação para o Mundial'2022, por exemplo, foi mesmo destaque diante da Alemanha, numa partida onde teve pela frente o seu endiabrado Leroy Sané. A Roménia pode ter perdido, mas Ratiu saiu com o seu estatuto reforçado e também valorizado.Apesar de ser internacional romeno e de ter nascido naquele país do leste europeu, Ratiu mora e joga em Espanha desde muito cedo - mudou-se aos seis anos -, tendo feito toda a sua carreira no país vizinho. Iniciou-se no Andorra, passou pelo Villarreal (entre 2010 e 2021), ainda jogou por empréstimo no Ado den Haag em 2020/21, tendo esta época mudado em definitivo para o Huesca, clube no qual parece estar definitivamente a mostrar-se a bom nível.