Espanhóis colocam Pedro Porro na agenda do Real Madrid

O jornal espanhol 'Mundo Deportivo' avança esta terça-feira que o Real Madrid tem Pedro Porro na agenda para a próxima época. O jogador espanhol, de 22 anos, está emprestado pelo Manchester City ao Sporting.A opção de compra, recorda o jornal catalão, está fixada nos 8,5 milhões de euros e o Sporting podia usar os 9,6 milhões que poderá vir a receber se passar aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões para comprar o passe do jogador.Seja como for, explica o 'Mundo Deportivo', o Real Madrid está atento à situação, até porque as boas exibições de Porro em Alvalade chamaram a atenção de vários clubes, tendo valido, inclusivamente, a convocatória à seleção principal espanhola.