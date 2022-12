Espanhóis dizem que Tottenham quer Porro já em janeiro

O 'AS' avança, esta quarta-feira, que o Tottenham "quer dar" Pedro Porro a Antonio Conte já em janeiro.Segundo a mesma fonte, a formação inglesa quer reforçar a ala direita e até pensa em avançar para a contratação de Porro na próxima janela de mercado, num negócio que não deverá ser fácil, uma vez que o espanhol renovou em maio pelo Sporting até 2025 , com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. No entanto, o Tottenham acredita que consegue chegar a acordo com os leões por um valor a rondar os 25 a 30 milhões.O jornal espanhol adianta, no entanto, que Porro é peça essencial no 'puzzle' de Rúben Amorim e que o Sporting considera este "o pior momento" para vender o jogador.