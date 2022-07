E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 'Sport' avança esta terça-feira que a transferência de Francisco Trincão para o Sporting está iminente.Segundo a mesma fonte, os leões "apresentaram uma proposta a incluir a opção de compra de 20 milhões de euros que o clube blaugrana reivindicava". Para além disso, o diário espanhol diz que o Sporting "acabou por aceitar pagar a totalidade do salário do futebolista".Recorde-se que Francisco Trincão, que deixou o Sp. Braga em 2020, tem contrato com o Barcelona até 2025.