Espanhóis revelam insólito requisito para a cláusula de compra de Trincão

Actualizamos un detalle importante: la cesión de Trincão se convierte en obligatoria y, consecuentemente, en traspaso, si el Sporting de Portugal se mantiene en Primeira Liga. @relevo https://t.co/rHs8UJfORs — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 14, 2022

O jornalista espanhol Matteo Moretto, do portal 'Relevo', adianta esta quinta-feira que a cláusula de opção de compra que o Sporting tem por 50% do passe de Trincão, fixada nos 7 milhões de euros, será automaticamente acionada caso os leões... se mantenham na Liga Bwin.Quer isto dizer que, a menos que aconteça uma verdadeira 'tragédia', Trincão vai ser jogador do Sporting em definitivo no final da temporada 2022/23 e o negócio chegará efetivamente aos 10 milhões de euros (3M€ pela taxa de empréstimo, mais os 7M€ da opção).Recorde-se que, no seu comunicado , o Sporting revelava apenas que essa cláusula seria acionada de forma obrigatória "no caso de concretização das condições contratuais previstas", sem detalhar quais. O que é conhecido é a opção de recompra que o Barcelona terá caso essa cláusula seja acionada: 20 a 25 milhões de euros, "dependendo do momento em que o mesmo seja executado".