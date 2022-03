Essugo, o "pequeno atrito" com Gonçalo Esteves, o 'team marmita' e um aplauso a Amorim: «É muito exigente»

Dário Essugo é o jogador mais novo de sempre a representar a equipa principal do Sporting, uma oportunidade dada por Rúben Amorim a quem o médio não poupa elogios."No início não foi fácil. Lembro-me bem do primeiro treino e de me ter perguntado a mim mesmo se algum dia me conseguiria adaptar ao futebol sénior (risos). (...) Rúben Amorim aposta em nós e tem sido ótimo trabalhar com ele. É um excelente treinador, muito exigente, e também é uma ótima pessoa, muito acessível e que fala abertamente connosco. Aquilo que ele me disse é aquilo que nos diz sempre a todos: 'faz aquilo que sabes e diverte-te'", afirmou ao jornal do clube que esta semana assinala o 100.º aniversário.E prosseguiu, abordando a amizade que mantém com Gonçalo Esteves desde os sub-15 e com quem teve... uma 'chatice': "Já fizemos as pazes (risos). Foi só um pequeno atrito. [ No podcast 'ADN de Leão' ] Ele não contou a verdade e sabe disso (risos). Tinha combinado com ele para esperar por mim para irmos almoçar, mas ele agarrou no take away e seguiu para casa. Fiquei chateado com ele (risos). Se também da 'team marmita'? É (risos). O que eu fui dizer...".