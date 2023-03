Essugo acelera para a Liga

No derradeiro treino antes da receção ao Arsenal, Rúben Amorim teve 28 jogadores à disposição, leque no qual estava integrado Dário Essugo, que tem vindo a ganhar ritmo desde que debelou uma lesão muscular que o afastou dos relvados por mais de um mês. O médio, de 17 anos, ainda não deve integrar os eleitos para o Arsenal, mas acelera para poder ser opção no regresso à Liga, com o Boavista, no domingo. Nesse jogo, refira-se, Amorim já terá ao dispor Ugarte, que hoje cumpre castigo na Liga Europa.