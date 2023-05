Essugo analisa erro contra o Arsenal que "podia ter comprometido algo da carreira"

Já lá vai quase um mês e meio desde que o Sporting foi a Londres eliminar o Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa, nos penáltis, após um empate (2-2) nos 90 minutos e prolongamento. O final foi feliz para os leões, mas podia ter sido totalmente diferente se Adán não tivesse conseguido defender um remate de Trossard, aos 97 minutos, após erro de Essugo, que entregou a bola ao adversário. Ao olhar para trás, o médio de 18 anos confessa que esse momento, meros minutos após ter entrado em campo, podia ter "comprometido a carreira"."Pensava que iria ter um jogador atrás de mim, mas não olhei. Devia ter dado mais toques e depois sim passar. Mas quis jogar a um toque. Não foi por estar nervoso… Aconteceu. Acho que se tivesse entrado, podia ter comprometido algo da minha carreira", sublinhou Essugo, no 'ADN de Leão', certo que Rúben Amorim teria sido benevolente se o sucedido tivesse atirado por terra as aspirações da equipa. "O míster não me queimava, mas o problema seria o momento. O jogo estava propício para nós e um mini-erro podia estragar aquilo tudo. Quando um guarda-redes erra, já sabes que vão cair em cima dele. O erro vai sempre fazer parte. É não cometeres os mesmos erros de sempre. Somos miúdos, é normal. Temos de crescer e aprender. Tal como há mais velhos que continuam a errar ", reforçou.E por falar em guarda-redes, Essugo revelou que também fez questão de agradecer a Adán, que conseguiu desviar o remate de Trossard para o poste e assim impediu a vantagem do Arsenal. "Já disse ao Adán que lhe estou a dever uma! Eu nem sei… Senti… Pedi que não entrasse. Uma pessoa perguntou-me se a bola entrasse como é que eu iria reagir. É fácil ter esse discurso de que ia fazer a mesma coisa e levantar a cabeça, mas não consigo responder, só se acontecesse é que sabia como ia reagir, porque teria uma repercussão muito grande. O Ugarte também ajudou-me muito, disse para desfrutar do jogo", explicou.Na conversa com o humorista Guilherme Geirinhas no podcast do Sporting, Essugo esteve acompanhado por Chermiti, a quem atribuiu, na brincadeira, uma quota parte de responsabilidade por essa perda de bola quase fatal a meio-campo. "O passe atrasado que ele fez não sei para quem é que era… Era para o Ousmane [Diomande]? Eu passei-lhe a bola, claro, quem é que lhe ia passar mais? Eu segurei a bola e passei, e ele diz que a culpa é minha porque eu passei a bola", atirou Chermiti, para o 'esclarecimento' de Essugo: "Todas as vezes que falámos nisto e eu disse que a culpa é tua [Chermiti] era só para te picar!". Sempre com humor à mistura, o assunto ficou esclarecido, é certo, mas de uma coisa Chermiti não tem dúvidas em relação ao companheiro de equipa: "Se a bola tivesse entrado não ias dormir para aí por uma semana!".