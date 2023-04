E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dário Essugo e Mateus Fernandes são dois processos que serão devidamente avaliados pela equipa técnica nos próximos meses. Os dois jogadores trabalham com o plantel principal, e já somaram minutos com Rúben Amorim, mas continuam a jogar na equipa B onde têm uma maior facilidade de somar minutos. Ambos com 18 anos, os jovens vão voltar a realizar a pré-temporada, e o rendimento que alcançarem será importante para a decisão final.Em Alcochete não subsistem dúvidas sobre o potencial destes médios, mas também haverá o cuidado de não queimar etapas que possam colocar o normal desenvolvimento de cada um.