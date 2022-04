Essugo e o nervosismo na estreia a titular: «Tinha frio na barriga e não dormi muito»

Já campeão nacional pelo Sporting, Dário Essugo viveu a sua estreia pela equipa principal dos leões ainda na última temporada diante do V. Guimarães, mas o momento que causou maior nervosismo ao médio de 17 anos acabou por ser mesmo a primeira titularidade pela equipa de Amorim, na vitória contra o Arouca. Tal como revelou no podcast 'ADN de Leão', Essugo sempre teve como foco chegar ao maior patamar do futebol leonino, destacando o momento simbólico."Estou a jogar futebol e já não fico tão nervoso. Estava muito nervoso quando joguei a titular contra o Arouca. Mais do que contra o V. Guimarães. Tinha muito frio na barriga. Nessa noite, não dormi muito. Um dia antes do jogo com o Arouca, na palestra, estávamos a ver o vídeo do Arouca, o míster diz 'Dário, vais jogar aqui no meio' e o meu coração começou a bater muito forte. O Matheus Nunes deu-me um grande conselho mesmo, em que pensei tenho de fazer mesmo um grande jogo. Basicamente foi 'joga como tu sabes' mas caprichou. Nem sempre é a estreia que dita o que tu sabes", assumiu o jovem médio, que até contou com uma chamada telefónica de Matheus Nunes, o qual revelou os conselhos para o companheiro: "Disse não ligues ao que os outros dizem e foca-te só em divertir. E jogaste como jogaste. Correu fixe, mas também a jogar ao lado dele..."De resto, Essugo não esqueceu igualmente o encontro com o V. Guimarães, ainda em 2020/21, o que lhe permitiu receber a medalha de campeão nacional pelos verdes e brancos. "Já me disseram que foi mesmo emocionante para as pessoas. Foi mesmo natural. Já tinha dito depois da estreia que tinha o objetivo de estrear-me com 16 anos pela equipa principal do Sporting. Foi a primeira vez que me emocionei em campo. Quando fiz 14 anos delineei isso: estrear-me com 16 pela equipa principal. Acreditei que era possível", confessou, antes de mostrar fidelidade ao Sporting. "Não posso abrir o cheque sobre o próximo objetivo. Estou muito feliz aqui, isto é a minha casa. Não me imagino noutra cor, já estou habituado a viver de verde e branco. Tenho um irmão, que está cá no Sporting, o Danilo Luís. É conhecido como Danilo Benteke. Soube que o meu irmão emocionou-se muito quando me estreei e começou a sangrar e tudo (risos). É algo mais ou menos de família. Eu é que sou o cúmulo", confidenciou.Num olhar mais intimista, Essugo não teve problemas em abordar a sua fé, mostrando uma pessoa muito crente e que até foi 'obrigado' em miúdo a colocar por vezes a religião à frente do futebol. "Uma vez faltei a um torneio porque ia ter a procissão de fé. Os meus pais eram de ideias fixas nisso. Entro com o pé direito e benzo-me duas vezes. É um hábito que já apanhei. A fé é acreditares em algo. Tenho fé que vou ser jogador. Pensei em Deus quando fiz a estreia. Trato Deus por você. Tenho rezado todas as segundas-feiras. Porque acompanho um pregador do Brasil, Dave Leonardo, e passa boas mensagens. Falam de Deus, mas um bocadinho a ensinar da vida. Acho que ainda sou mais chegado a Deus. Quando corre mal, digo que há um propósito", explicou.