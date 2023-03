Essugo ganha ritmo para o jogo do Sporting com o Arsenal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting continua a preparar a receção ao Arsenal na quinta-feira (17h45) e, para a 1ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, Rúben Amorim já sabe que não poderá contar com Ugarte (castigado) e Daniel Bragança (lesionado). Por outro lado, o técnico já poderá contar com Essugo que recuperou de uma lesão muscular na coxa direita, e poderá somar minutos na Liga Europa após ter ficado um mês afastado dos relvados.Na terça-feira, os leões voltam ao trabalho com mais uma sessão de trabalho à porta fechada, na Academia, às 10h30.