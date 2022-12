Essugo lamenta expulsão com o P. Ferreira: «Errar, aprender e seguir»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Da´rio Essugo (@darioessugo6)

Dário Essugo utilizou as redes sociais para se penitenciar pela expulsão no jogo com o P. Ferreira. "Errar, aprender e seguir. Terminar o ano com uma vitória", partilhou o jovem na sua conta no Instagram. O médio, recorde-se, viu o vermelho direto após uma entrada dura sobre Holsgrove ao minuto 82, e abandonou o relvado praticamente em lágrimas. A mensagem do jogador leonino recebeu de imediato o apoio de Morita, Mateus Fernandes e Rodrigo Ribeiro.