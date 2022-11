Essugo lançado no onze

Essugo ganhou a corrida a Sotiris e vai regressar às opções iniciais no meio-campo do Sporting, depois de ter sido pela última vez titular na deslocação a Arouca, de má memória (derrota por 1-0). Tal como nesse encontro da Liga, o jogador de 17 anos vai formar dupla no miolo com Pote, que como o nosso jornal adiantara vai descer no terreno, dadas as ausências de Ugarte e Morita, ambos no Mundial.

De resto, e no frente a frente com Sotiris, Rúben Amorim admitiu que o português "dá neste momento mais garantias para ganhar o jogo". "O Sotiris tem treinado a médio-defensivo, dado que um dos seus grandes problemas é o posicionamento. Ele tem de começar por ali para passar para outro lado, mas neste jogo vai jogar o Essugo, pois já tem mais tempo de trabalho e é um miúdo em quem acreditamos muito. Temos de vê-lo pois depois entra o planeamento da próxima época. O grande objetivo é vencer", justificou.