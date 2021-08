Essugo realiza tratamento

Dário Essugo é um dos jovens que treina regularmente sob as ordens de Rúben Amorim, mas com o início da Liga 3 começou também a integrar os trabalhos da equipa B para poder jogar regularmente e, desta forma, acelerar a sua evolução.

O jovem, de 16 anos, foi titular nos dois jogos já disputados na prova diante do Real e do Caldas, mas no último foi obrigado a sair ainda antes do intervalo devido a uma entorse traumática no pé direito originada por uma entrada dura por parte de um adversário. O jogador encontra-se a fazer tratamento, e a sua situação clínica não levanta grandes preocupações, mas é provável que falhe a partida com o Torreense, no sábado.

Já Nazinho, que também fez a pré-época com Rúben Amorim, ainda não se estreou devido a uma lesão muscular. Contudo, o esquerdino está praticamente recuperado da mazela.



Virgínia em estreia



Apresentado como reforço do Sporting na terça-feira, apesar de já trabalhar na Academia desde o fim-de-semana, o guarda-redes João Virgínia deve estrear-se nos convocados tendo em vista a visita a Famalicão, da 4.ª jornada da Liga Bwin, sábado, pelas 20h30.



Ontem, numa sessão marcada pela ausência de Plata, o internacional sub-21 por Portugal foi fotografado pela primeira vez em treino, neste caso a entrar no relvado da ala profissional ao lado de Adán, André Paulo e Diego Callai, os outros guarda-redes que trabalharam junto aos técnicos Jorge Vital e Tiago Ferreira. Comprometido e em boa forma física, Virgínia será chamado por Rúben Amorim, ainda que a baliza continue com o mesmo dono, o espanhol, já citado.



Mesmo não jogando, será uma estreia para o novo camisola 31 do Sporting, que nunca tinha estado numa ficha de um jogo do primeiro escalão do futebol português. Recorde-se que o guarda-redes está de regresso a solo nacional após seis anos em Inglaterra – emprestado pelo Everton, mas com opção de 3,5 milhões de euros.



O facto de André Paulo ter ido para o banco com o Belenenses SAD permitiu a estreia na equipa B de Diego Callai, jovem de 17 anos que participou na vitória (1-0) sobre o Caldas, no domingo. "Feliz", confessou-se o jovem ítalo-brasileiro nas redes sociais.