Essugo será titular e St. Juste de fora

Rúben Amorim estava em maré de dar notícias, confirmando a titularidade de Essugo ao meio, dada a indisponibilidade de Morita, com fadiga muscular na perna direita, e mesmo com a recuperação de Sotiris, que integra os convocados. "O Dário [Essugo] será titular, pelo que tem feito – tem respondido bem. O trabalho que temos vindo a fazer com ele é um bocado o barómetro do que podemos fazer aqui. Estreou-se na época [2020/21] em que fomos campeões com apenas 16 anos, começou a treinar regularmente com a equipa principal e hoje, com 17, é um jogador diferente. É o mais parecido com o Palhinha e acreditamos muito nele", atirou, explicando que St. Juste, central já recuperado de uma contusão óssea no joelho esquerdo, ainda não será chamado por opção.Palavras, também, para Paulinho, homem que tem feito tremer os adversários do Sporting, mas que segundo o seu treinador deve – sempre – deixar os sucessos para trás. "Isto é jogo. Às vezes, demora muito tempo a construir e para destruir é muito rápido... Ele vive de bons jogos, de golos e o que tem de fazer é esquecer tudo o que está a passar, sabendo, claro, que está a atravessar um bom momento. Não tem mais ou menos pressão, tem de se divertir e sinto que o está a fazer. Que se foque no trabalho dele", aconselhou, sobre o avançado que atravessa um dos seus melhores registos da carreira (6 golos em 4 jogos, não consecutivos). Em 2017, pelo Gil Vicente, chegou aos 9 em 8 partidas, mas registando um encontro em branco pelo meio. Prometedor...