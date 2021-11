Estádio José Alvalade com lotação esgotada para a receção ao Tondela

O Sporting informou este sábado que o Estádio José Alvalade terá lotação esgotada para a receção ao Tondela, em jogo da 12.ª jornada da Liga Bwin.Em comunicado publicado no site oficial do clube, os leões informam ainda os adeptos que existiram alterações na localização da leitura dos torniquetes, o que permite "uma entrada muito mais célere" no estádio. Apesar desta alteração, o Sporting pede ainda para que os adeptos evitem chegar ao recinto muito em cima da hora de jogo (18 horas) de modo a "permitir a menor concentração de pessoas e uma melhor experiência para todos".Em última nota, o clube leonino relembra a todos os adeptos que queiram se deslocar até ao estádio para ver o jogo que terão de apresentar, para além do título válido para o encontro (Gamebox ou bilhete), o certificado de vacinação/recuperação ou teste negativo PCR, realizado nas 72 horas antes do arranque do jogo, ou antigénio realizado 48 antes do início da partida. Os "autotestes não são válidos e os menores de 12 anos não dispensados desta obrigação legal", rematam.