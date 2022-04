«Este Sporting não é o da época passada»: as reações à derrota com o FC Porto no Dragão

Rúben Amorim sobre Slimani: «Garanto que o Sporting não volta a ter aquele ambiente de quando cheguei» Rúben Amorim sobre Slimani: «Garanto que o Sporting não volta a ter aquele ambiente de quando cheguei»

O FC Porto apurou-se pela 32.ª vez para a final da Taça de Portugal, depois de vencer por 1-0 o Sporting, em jogo da segunda mão das meias-finais da prova, no Estádio do Dragão. Após o triunfo por 2-1 em Alvalade, na primeira mão, os dragões voltaram a ganhar perante o rival, graças a um golo do espanhol Toni Martínez, aos 82 minutos, um minuto depois de ter substituído Evanilson, num encontro no qual os leões viram Pedro Porro ser expulso com cartão vermelho direto, aos 89. Record ouviu conhecidos adeptos do Sporting, que reconheceram a superioridade dos portistas.: "O Sporting ficou aquém do esperado. Apesar de dois lances, do Coates e Matheus Nunes, deixou-se enredar na teia do FC Porto que não deixava jogar. O Sporting tinha de arriscar mais. Tenho algumas saudades do Sporting do ano passado. Mas deve reagir bem.": "Na 1ª parte o Sporting jogou bem, mas quase sem chances. O FC Porto soube responder na 2ª parte e o resultado não merece qualquer contestação. Este Sporting não é o da época passada. Foi uma época menos conseguida, mas temos de dar os parabéns ao FC Porto.""A equipa entrou nervosa, foi recuperando, mas não teve ascendente. Foi um mau futebol e a 1ª parte fraquíssima. O FC Porto subiu as linhas e o Sporting não saiu de trás. O Sporting não fez nada para ganhar.O resultado deixa sequelas e algum estado de graça desapareceu."