O Benfica saiu ontem de Alvalade com os três pontos depois de bater um desinspirado Sporting (0-2) . Darwin marcou cedo, o que permitiu que os encarnados adotassem uma estratégia mais defensiva, que colocou grandes dificuldades aos leões. Na segunda parte, a equipa da casa voltou a ter dificuldades em desmontar a linha encarnada e acabou por cair já nos descontos, com Gil Dias a selar o triunfo. Record ouviu a opinião de adeptos sportinguistas sobre o encontro"Fico triste quando vejo uma equipa grande a jogar como uma pequena. Infelizmente, tivemos pouca inspiração no ataque e não conseguimos superar o jogo que o Benfica colocou em prática. Ficaremos no 2.º lugar e o vencedor está encontrado.""Não foi um jogo bem conseguido da nossa parte e por isso o Benfica foi um justo vencedor. Tivemos apenas duas oportunidades de golo através do Pote e do Sarabia. Estivemos infelizes e tenho dito que este Sporting não é o mesmo da temporada passada.""Apesar da derrota, continuamos com seis pontos de avanço quando faltam 4 jornadas para o fim do campeonato. O Benfica colocou-se à defesa e nós não tivemos engenho para ultrapassar. Foi um típico jogo de futebol."