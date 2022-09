Estreia de sonho para Arthur Gomes: saltou do banco, pegou na bola e marcou um golaço

Contratado ao Estoril, Arthur Gomes estreou-se esta terça-feira pelo Sporting e não podia ter sonhado com melhor início de aventura nos leões. Lançado aos 90'+2 diante do Tottenham , o brasileiro recebeu a bola depois do reatamento posterior ao golo de Paulinho, encarou o adversário, fintou-o, driblou outro com um túnel e bateu Lloris. Alvalade foi à loucura!