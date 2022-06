Estudo avalia Gonçalo Inácio como o melhor defesa sub-21 da Europa

Um estudo levado a cabo pela empresa Olocip, que atua na área da Inteligência Artificial, concluiu que Gonçalo Inácio, futebolista do Sporting, é o melhor defesa sub-21 a atuar na Europa.Perante uma votação online que incluiu sessenta e duas variáveis, o nome do central dos verdes e brancos aparece no melhor onze de esperanças, onde, entre outros, constam os nomes de Haaland (transferiu-se do Dortmund para o Man. City) ou de Vinicius Júnior, do Real Madrid.Pontualmente, Inácio ficou apenas atrás dos nomes supracitados, além de Saka, extremo que veste as cores do Arsenal.