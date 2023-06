Estugarda confirma saída de Tiago Tomás e explica o motivo

O Estugarda confirmou esta quinta-feira em comunicado que não exerceu a opção de compra por Tiago Tomás. O avançado, de 20 anos, estava emprestado pelo Sporting desde janeiro de 2022. O clube alemão poderia ter adquirido o passe de TT por 14 milhões de euros. Comonoticiou esta quarta-feira, o prazo para o Estugarda exercer a cláusula terminava precisamente ontem, dia 14 de junho."Decidimos não acionar a opção de compra acordada para o Tiago. Isto deve-se principalmente a razões financeiras. Do ponto de vista desportivo, o Tiago foi um jogador muito importante para nós e as suas exibições nas duas últimas temporadas contribuíram muito para que o Estugarda pudesse assegurar a manutenção na Bundesliga. Desejamos-lhe muitas felicidades para os próximos passos da sua carreira e agradecemos-lhe pela seu prestação com a camisola do Estugarda", disse Fabian Wohlgemuth, diretor-desportivo do emblema germânico, citado em comunicado.Em época e meia, TT participou em 47 jogos oficiais pelo agora antigo clube, nos quais apontou 8 golos e fez 4 assistências. O atacante, como Record noticiou, deverá prosseguir a sua carreira na Alemanha , mais concretamente no Wolfsburgo.Além de Tiago Tomás, o Estugarda anunciou esta quinta-feira as saídas do avançado Tanguy Coulibaly e do defesa Antonis Aidonis.