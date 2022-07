Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Everton prestes a fechar contratação de Rúben Vinagre Toffees têm acordo por uma época, pagando a totalidade do salário do lateral e com opção





Rúben Vinagre nem sequer entrou na pré-temporada

• Foto: Sporting