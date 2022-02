Ex-atleta do Sporting está em Kiev: «Tenho muito medo e rezo pela minha família e pelo meu país»

Daria Bilodid, ex-atleta de judo do Sporting, relata um cenário de terror em Kiev, garantindo ter acordado "às seis da manhã com as explosões". A ucraniana de 21 anos, bicampeã mundial da modalidade na categoria de -48kg, deixo o apelo por paz."Hoje acordei às seis da manhã com as explosões em Kiev, não tenho palavras, estou com muito medo e rezo pela minha família e pelo meu país. A Rússia começou a bombardear-nos, a guerra começou. Até recentemente não acreditava que isto pudesse acontecer. Para quê arruinar a vida das pessoas? Rússia e Bielorrúsia, parem. Queremos paz, queremos viver», escreveu, nas redes sociais.