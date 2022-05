Ex-candidato à presidência promove almoço solidário com mais de 70 núcleos

A freguesia de Midões, no concelho de Tábua, vai receber no próximo domingo um almoço solidário de apoio aos núcleos do Sporting e que contará com a presença de mais de 70 filiais verdes e brancas, entre Continente e Ilhas.O patrono e promotor do evento é Fernando Tavares Pereira, natural do distrito de Coimbra e que foi candidato às eleições dos leões em 2018, sufrágio que elegeu o atual presidente Frederico Varandas."Os núcleos são sempre um dos maiores elos de ligação do exterior e apoio ao nosso Sporting, nunca esquecendo quando os resultados desportivos não eram os melhores", lembrou aos meios locais, concretizando sobre as todas agremiações: "Demonstram a grandeza do clube, mas a grandeza tem de ser alimentada com acções concretas."