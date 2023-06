Ex-companheiro aconselha Viktor Gyökeres à saída... com o Sporting atento

Numa fase em que o Sporting continua bem atento à situação de Viktor Gyökeres, principal alvo para o ataque dos leões, o futuro do avançado sueco dá que falar também em Inglaterra, onde ainda se encontra vinculado ao Coventry. Desta feita, foi Michael Rose, central que está prestes a deixar os skylues, a deixar um conselho a Gyökeres, referindo que esta é a altura ideal para o jogador dar o salto na carreira."Diria que, no caso dele, sair faz sentido para ambas as partes, porque o Coventry vai receber um bom valor e o Vik vai ter a transferência que pode levá-lo ao próximo nível. Só tem mais um ano de contrato, por isso o dono vai ter de tomar uma decisão se quer encaixar dinheiro. Ele teve uma temporada fantástica, provavelmente está a pensar que precisa de sair agora. No futebol nunca sabes o futuro, tens de sair quando o teu valor de mercado está em alta", referiu ao ‘Coventry Telegraph’, sobre o artilheiro que leva ao esforço dos leões, isto quando o Coventry pede 20 M€ para início de conversa.