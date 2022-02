Ex-leão Leandro Grimi retira-se do futebol

O ex-lateral do Sporting, Leandro Grimi, anunciou a sua retirada do futebol. Aos 37 anos, o argentino encontrava-se sem clube depois de ter alinhado pelo Huracán na temporada passada e, desta feita, decidiu pendurar as botas, comunicando da escolha numa carta aberta aos adeptos."Foi uma viagem muito bonita. Quero dizer 'adeus' querido futebol. Dei tudo até à minha última gota de suor e vou sentir muito a tua falta", sublinhou Grimi, num comunicado.Recorde-se que o lateral argentino chegou a alinhar pelo Sporting durante três temporadas, entre 2008 e 2011, e pelo qual realizou 80 partidas. Além dos leões, Grimi alinhou ainda na Europa pelo Milan, Siena e Genk, antes de regressar à Argentina, país onde fez carreira ao serviço do Godoy Cruz, Racing, Newell's Old Boys e Huracán.