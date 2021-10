Ex-membro da direção de BdC votou favoravelmente: «Contas do Sporting têm de estar acima de tudo»

Luís Gestas, ex-membro da direção de Bruno de Carvalho, votou favoravelmente as contas de 2019/20 e 2020/21 e, no púlpito do Pavilhão João Rocha, justificou a sua decisão.





"Estou aqui pelo meu dever de militância sportinguista, por respeito a vocês e por respeito à história do clube. E é por respeito a essa história que não vou fazer qualquer tipo de consideração ao trabalho deste Direção. Deixemos as críticas vis quando discutirmos os programas eleitorais. Daqui as uns meses teremos eleições e aí vamos discutir projetos e pessoas. Votarei favoravelmente ao orçamento porque as contas do Sporting têm de estar acima de tudo. As modalidades merecem", atirou o antigo dirigente na AG dos leões