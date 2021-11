Ex-treinador de Neto e a estreia pelo Varzim: «O Diamantino perguntou se eu achava que ele aguentava»

Foi há 15 anos que Luís Neto se estreou como profissional, na altura ao serviço do Varzim. O defesa-central foi lançado às feras, entrando nos minutos finais de um duelo frente ao Benfica, a contar para a Taça de Portugal, no qual os poveiros venceram por 2-1, seguindo na prova.Lançado por Diamantino Miranda, que se estreava nessa noite no comando técnico dos lobos do mar, Neto entrou aos 89 minutos, numa fase em que o Benfica estava a carregar. Esta quinta-feira, o defesa-central reencontra o clube que o lançou, no jogo que porá frente a frente Sporting e Varzim.Puxando a fita atrás, à data da estreia, Eduardo Esteves, à altura preparador físico, lembrou o dia em que Neto foi lançado às feras."A primeira memória que tenho foi descermos a avenida e entrarmos na rua do Estádio. Nesse momento, olhámos em frente, a rua estava repleta de adeptos. Nem o autocarro conseguia entrar. Estavam milhares de pessoas. De repente, fez-se silêncio no autocarro. Os jogadores ficaram surpreendidos. O Diamantino virou-se para trás e perguntou se alguém precisava de fraldas. Foi um momento de descompressão e a partir daí viveu-se uma das noites mais marcantes no estádio do Varzim", começou por contar a Record, atalhando depois para a estreia de Neto."O Benfica tinha uma grande equipa: Simão, Rui Costa, Mantorras, Nuno Gomes, Quim, Luisão, Fernando Santos no banco. Foi o primeiro jogo oficial do Diamantino à frente do Varzim. Foi uma noite memorável. O Varzim eliminou o Benfica. Nos últimos minutos, com o Benfica a carregar e o Neto a aquecer, o Diamantino perguntou-me se o Neto tinha tomates para aguentar. Eu disse que sim, caso contrário não estaria ali. Ele entrou e o Varzim acabou o jogo com vários jogadores da cantera na equipa", contou, bem-disposto.Eduardo Esteves já conhecia Neto há bastante tempo. Como coordenador da formação, o também ex-treinador identificou o jovem prodígio e integrou-o num lote de atletas a seguir de perto, do qual faziam também parte Salvador Agra, Yazalde e André André. "Desde cedo foi identificado pela direcção do Varzim como um dos atletas alvo, juntamente com o Salvador Agra, o Yazalde, o André André. Sempre se foi destacando como jogador pelo carácter de liderança que tinha. Era um miúdo pouco expansivo, no sentido de ser pouco exuberante para fora, mas ao era um líder. Há vários tipos de líder: os impostos ou os emergentes. Ele era um líder emergente", apontou.Olhando depois às questões mais técnicas, Eduardo Esteves garantiu que, desde cedo, Neto se destacou entre os demais na posiçãosendo dotado de várias qualidades que saltavam de imediato à vista. "Primeiro, em termos de perfil, era um jogador que já na altura tinha um perfil muito interessante para os indicadores de centrais modernos. Ele tinha essas condições. Já na altura, para além do perfil físico que apresentava, tinha um predicado que agora toda a gente procura, mas nós na altura já cultivávamos isso: a boa saída de jogo. Ele até abusava. Foi um período de adaptação da passagem de juniores para seniores. Ele nesta fase sentiu agumas dificuldades. Jogava bem com os pés e continua, mas tinha de ser mais rápido a executar. Foi uma das situações que demorou algum tempo. Fizemos também trabalho específico para melhor o jogo aéreo. Quando melhorou, tínhamos ali um central que não era para o Varzim. Ia-se projectar e ser cobiçado por outras equipas", concluiu.