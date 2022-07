E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os jogadores com contrato e que não entram nas contas de Rúben Amorim começam a treinar-se hoje. Nesta situação estão Renan, Ilori, Doumbia, Pedro Mendes, Battaglia, Sporar ou Luiz Phellype. Slimani, com Covid, só chega a Lisboa no final da semana. Eduardo ainda goza férias até dia 18.