Excluído cenário de operação para Jovane: avançado deve parar dois meses

Jovane não vai ser operado. Apesar de o Sporting não ter divulgado informação complementar sobre a lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo contraída pelo avançado no jogo de quinta-feira contra o Varzim, apurouque está afastado o cenário de intervenção cirúgica e que a recuperação se fará através de fisioterapia.Também é possível adiantar que o problema do camisola 10 dos leões o travará por um período próximo dos dois meses, ou seja, Rúben Amorim só voltará a contar com ele em janeiro, na melhor das hipóteses.