Experiência única com vista ao sonho maior: sub-13 do Sporting treinaram em Alvalade

O plantel principal do Sporting já está a gozar de férias, com a mira apontada ao regresso no início de julho para preparar a nova época, mas os miúdos... não param! Nesse sentido, os sub-13 verde e brancos tiveram esta terça-feira a experiência única e a oportunidade de treinarem no Estádio José Alvalade.Com os pais babados a assistirem nas bancadas, os jovens leões pisaram o palco do sonho maior, quem sabe um primeiro passo para que daqui a alguns anos o possam fazer... a valer.Ainda a propósito da formação do Sporting, esta tem estado em alta nos últimos dias ao ter conquistado três torneios, dois em sub-12 (a Pauleta Azores Cup, por 3-2, ao Benfica, e o de Ponte de Lima, ao Sp. Braga, por 4-0) e um em sub-13 (a Clarets International diante do Liverpool, por 1-0).