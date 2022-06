Extremo angolano assina contrato com o Sporting

O Sporting ofereceu um novo contrato de formação a Manuel Kissanga. O extremo angolano, de 16 anos, contribuiu para o título nacional dos leões no escalão sub-17, pelo qual fez a estreia na fase final da época."É um orgulho estar aqui. Já vivi muitas coisas com esta camisola e quero continuar a viver, por isso vou continuar a dar tudo pelo clube para também continuar a crescer. Vou fazer tudo para um dia chegar à equipa principal", disse Manuel Kissanga, aos meios oficiais do clube, depois de assinar o novo vínculo.Há quatro anos no Sporting, Kissanga promete "trabalhar muito" para chegar ao topo e seguir o exemplo de Pote, de quem é admirador. "É um jogador muito rápido e com um remate muito potente", destaca o jovem jogador que se define como um extremo "muito rápido, com drible e forte no um para um."