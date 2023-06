Extremo de 14 anos assina contrato com o Sporting e lembra início: «Vinha de Coimbra a Lisboa todos os sábados para jogar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting recompensou Duarte Tomás com um contrato de formação. O extremo, de 14 anos, assumiu estar "orgulhoso" com o feito e aproveitou a ocasião para recordar o início em Alcochete, quando aos fins de semana fazia centenas de quilómetros de Coimbra a Lisboa para jogar."Estou há três anos em Lisboa, depois de dois anos na Academia de Coimbra em que vinha a Lisboa todos os sábados jogar. Está a ser uma experiência muito boa", admitiu, à Sporting TV, ciente de que agora é altura de "continuar a trabalhar".O atacante, que na última época atuou nos sub-14 e fez 5 golos em 26 jogos, descreve-se como um jogador "tecnicista" - "sou rápido e finalizo bem" - e aponta a mira alto, em direção à equipa principal. "É um sonho, todos querem chegar lá", sublinha, sem esquecer a Seleção Nacional... mas com calma: "Como é óbvio era bom chegar à Seleção Nacional, mas primeiro vem o coletivo".