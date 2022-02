«Façam-nos acreditar»: a mensagem de Pote a horas do FC Porto-Sporting

A grande novidade de Rúben Amorim pode estar no meio-campo: o onze provável do Sporting para o clássico A grande novidade de Rúben Amorim pode estar no meio-campo: o onze provável do Sporting para o clássico

Pote é baixa frente ao FC Porto (às 20h15 no Estádio do Dragão) por limitações físicas mas já deixou uma mensagem nas redes sociais: "Façam-nos acreditar".Tal como Record adiantou , a equipa técnica do Sporting não quis arriscar a utilização frente aos azuis e brancos, ainda que olhe com esperança para o regresso na receção ao Man. City, na quarta-feira, para os ‘oitavos’ da Liga dos Campeões.Quinta-feira, Amrom acabou por confirmar a baixa do número 28, que se tem remetido a trabalho de ginásio devido a um desconforto muscular na coxa esquerda, falhando tal como na 1ª volta o clássico com os dragões. "Pote está fora do jogo, não vai ser convocado. É um jogador importante, mas temos soluções e já o provámos. Esteve algum tempo parado e conseguimos estar nas frentes todas. Se calhar estava a precisar de descanso e os outros estão preparados para dar uma boa resposta", disse, sendo que o substituto será Nuno Santos, o qual guarda boas memórias do último confronto com o FC Porto, pois abriu o marcador.De resto, o treinador vincou que confia no plantel, referindo "que todos são titulares, desde o que joga 1 minuto até ao que joga 89 minutos".