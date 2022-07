Franco Israel é um dos reforços do Sporting para esta época, aumentando o contingente uruguaio em Alvalade. Não admira, por isso, que o compatriota Sebastián Coates tenha sido um elemento preponderante para o jovem guarda-redes, oriundo da Juventus, conhecer a realidade verde e branca."Quando saíram os rumores de que ele podia vir para o Sporting, eu falei logo com ele e fiquei disponível para qualquer pergunta, para que ficasse mais tranquilo. Falei com ele nessa altura e estamos em contacto sempre", revelou o capitão do Sporting aos jornalistas, no arranque do estágio em Lagos, no Algarve."A primeira coisa que perguntou foi como era o clube, o grupo, o míster... essas coisas que se pretende saber", confidenciou Coates.