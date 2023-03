«Falhanços a 'Pote(s)'»: as reações à vitória do Sporting frente ao Portimonense

falou com conhecidos adeptos dos leões sobre a vitória do Sporting sobre o Portimonense (0-1) a contar para a 23ª jornada da Liga Bwin."Foi um resultado escasso para o volume de oportunidades. Um Sporting dominador mas com uma ineficácia que nem dava para acreditar. Valeu o golo de Paulinho, numa vitória crucial, até para aproximar da zona Champions. Que venha o Arsenal""Como vim assistir ao jogo no 5.º aniversário do Núcelo da Batalha, pensei que desse azar, mas dei sorte. A bola teimava em não fazer a vontade, mas o Sporting foi competente apesar do jogo difícil. Era uma injustiça se não tivesse ganhado e voltou a solidez defensiva"."Um jogo de sentido único, com falhanços a 'Pote(s)', igual a tantos outros nesta época. O Sporting venceu pela margem mínima, mas ninguém estranharia se ganhasse por 5. O Paulinho matou o enguiço. Vitória fundamental para encurtar distâncias ao pódio"