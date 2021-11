«Falta menos para voltar...»: Pedro Porro divulga imagens da recuperação

Afastado do último jogo do Sporting, frente ao Paços de Ferreira, devido a uma microrrotura na perna direita, lesão contraída nos instantes iniciais do encontro para a Liga dos Campeões diante dos turcos do Besiktas, Pedro Porro mostrou esta terça-feira uma imagem que poderá descansar os adeptos sportinguistas."Falta menos para voltar...", escreveu o lateral-direito internacional pela Espanha, na sua página oficial do Twitter.