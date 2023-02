Fantasma de Lask voltou a Alvalade

Rúben Amorim surgiu pela primeira vez na sala de imprensa com a voz rouca por tentar incentivar o seus jogadores. "Por mais difícil que esteja quero ajudá-los sempre, e é por isso que estou assim", justificou o treinador que, em seguida, admitiu que as suas primeiras impressões não foram logo as melhores.

"Quando ouvi a música da Liga Europa fiquei logo com aquela sensação que tive no jogo com LASK [Sporting foi goleado em casa por 1-4]. Houve jogos em que ganhámos e fiquei louco com os meus jogadores, mas hoje não é isso que sinto pois tenho a perfeita noção que eles deram tudo", garantiu o técnico que sente na equipa um bloqueio mental: "Nós temos de manter a forma de jogar. Tivemos oportunidades que desperdiçámos e, depois do golo deles, tentámos mas já sem frieza e com muita indecisão. Eu já passei pelo que eles estão a passar, acontece mesmo com jogadores experientes, e vamos dar a volta."

Garantindo "acreditar plenamente numa vitória na Dinamarca", o treinador voltou a assinalar que os jogadores estão a passar por uma situação nova. "As pernas pesam ao Pote, o Nuno Santos nunca passou por este caso de estar num grande em quarto lugar e o Ugarte está a ter pela primeira vez esta responsabilidade. Eu acredito nesta equipa, mas agora temos de ganhar em Chaves", alertou.

Adán em risco

Adán voltou a falhar e, desta vez, Rúben Amorim não garantiu que continuará a ser titular. "Amanhã [ hoje] falo com o Vital que também falará com o Adán. Vou preparar o melhor guardião para alinhar em Chaves", garantiu.