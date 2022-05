Fatawu ainda não se estreou de leão ao peito mas já deixa todos a salivar: «Vai ser uma superestrela»

Lembra-se de Maxwell Konadu? É um ex-avançado, atualmente com 49 anos, e que em Portugal representou U. Leiria, Beira-Mar e Marinhense na viragem do milénio; hoje, é adjunto de Otto Addo na seleção do Gana, equipa que vai defrontar Portugal no Mundial do Qatar e com o leão Fatawu nas suas fileiras - confirma-o. Foi precisamente sobre o avançado, de 18 anos, que o técnico falou, em declarações à TSF, reproduzidas pelo portal "Football Ghana".





"Marcou em quase todos os jogos que disputou na primeira divisão do Gana - e isso foi antes de ir para o Sporting", lembrou, concretizando: "Estamos muito felizes por ele e sabemos que que foi para um excelente clube que o vai ajudar. Sei disso porque conheço o futebol português, tal como o Sporting. Está em boas mãos e vai tornar-se numa superestrela."Konadu também confirma que o futebolista que terá um lugar no próximo plantel vai estar entre os convocados para o Mundial. Tem 18 anos, mas aquilo que fez... é mais do que suficiente."Vai estar no Mundial. Temos de o proteger, dar-lhe confiança e isso implica levá-lo, no mínimo. Vai aprender muito, mesmo que esteja muitas vezes no banco de suplentes ou entrando a partir daí. Sabe tirar vantagens de todas as oportunidades e nos próximos anos só pode melhorar. Estar no Mundial vai torná-lo num jogador melhor", garantiu.

Fatawu, recorde-se, assinou com o Sporting por cinco anos (2027) e ficou protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Na reta final da temporada, Amorim puxou-o para todos os treinos da equipa principal e mesmo não podendo jogar - chegou em fevereiro, é transferência internacional e não foi inscrito - foi chamado para todos os estágios da reta final de 2021/22.