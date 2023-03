Fatawu ajuda sub-23 do Gana

Diomande fica, mas o Sporting empresta nove jogadores às seleções. Se as presenças de Coates e Ugarte no Uruguai, de Morita no Japão ou de Jovane por Cabo Verde já eram de certa forma expectáveis, a nota de destaque vai para Fatawu que, tal comoantecipou em momento oportuno, baixa aos sub-23 do Gana, para disputar o acesso à Taça das Nações Africanas da categoria com a Argélia.