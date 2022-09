O selecionador do Gana, Otto Addo, convocou Fatawu para os dois particulares agendados para setembro. As estrelas negras vão defrontar o Brasil no dia 23 de setmbro, em França, e quatro dias depois vão medir forças contra a seleção da Nicarágua, em Espanha.O Gana, recorde-se, é um dos adversários da Portugal na fase de grupos do Mundial no Qatar.