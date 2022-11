Fatawu contra Cristiano Ronaldo: «Vai ser um momento maravilhoso»

Com o título de jogador mais jovem de sempre a representar o Sporting num Campeonato do Mundo, Abul Fatawu Issahaku, de 18 anos, já está em contagem decrescente para o ‘seu’ jogo de estreia no Mundial 2022: o Portugal-Gana, que terá lugar no dia 24, de hoje a uma semana, no original Estádio 974, número correspondente ao indicativo internacional do Qatar e à soma dos… contentores usados na construção do recinto.O extremo dos leões não vê a hora de se cruzar com um jogador que é uma fonte de inspiração. "Vai ser um grande jogo. Poder jogar contra o Cristiano Ronaldo é um sonho, vi-o jogar tantas vezes e foi sempre uma inspiração para mim. Vai ser um momento maravilhoso", antevê o promissor ganês, em declarações aos meios do Sporting, entusiasmado também com a perspetiva de defrontar Coates e Ugarte, no Uruguai. "Vai ser espetacular poder enfrentar colegas de equipa pelas nossas respetivas seleções e acho que vai ser uma grande experiência para todos. Às vezes falámos sobre isso e cada um acredita na qualidade da sua seleção. Todos querem ganhar os seus jogos", sublinha Fatawu, em Alvalade desde fevereiro e já lançado na equipa principal por Rúben Amorim. "Estou muito feliz por estar no Sporting e por ter sido chamado à seleção", diz, a propósito.Inspirado também em Abedi Pelé, "a maior lenda de todos os tempos do Gana", e na campanha que levou o país aos quartos-de-final, em 2010, Fatawu espera "fazer algo parecido neste Mundial." E se isso não acontecer… não será por falta de ambição no discurso. "Sabemos que é difícil, mas a nossa equipa não tem qualquer medo. Com os jogadores que temos, acho que podemos ir para lá da fase de grupos e fazer um bom torneio", aponta.Quanto à interrupção no calendário de clubes para jogar o Mundial, de tão questionada até pode, afinal, trazer vantagens ao Sporting no regresso. "Vai ser diferente, sim. No entanto, por ser entre as outras competições pode ser bom para nós, jogadores, porque estamos bem fisicamente nesta fase. Assim, depois podemos ir com uma nova energia de regresso aos campeonatos", avalia.