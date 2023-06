Fatawu cuida do físico com dança à mistura enquanto aguarda pela CAN de sub-23

Fatawu na sua vibe normal pic.twitter.com/hfeZwuxiJK — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) June 2, 2023

Enquanto aguarda pela concentração dos sub-23 do Gana, que vão participar na próxima CAN do escalão, em Marrocos, o leão Fatawu aproveita as férias, mas não descuida o físico: nas suas redes sociais, e num vídeo partilhado por várias páginas afetas ao Sporting, aparece bem disposto, a dançar, ao mesmo tempo que corre na passadeira.As 'black stars' do camisola 18 dos verdes e brancos estreiam-se dia 25, um dia após o arranque da competição, defrontando o Congo em Rabat, capital onde também encontrasm o 'host' Marrocos, dia 27, e a Guiné, dia 30.Numa prova apenas com dois grupos, o vencedor garante a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e no seu já habitual torneio de futebol.Sobre Fatawu, recorde-se que integrará mais tarde a pré-época dos leões, onde Amorim vai usar o tempo disponível para avaliar se fica - ou não - com ele no plantel principal dos verdes e brancos para o ano desportivo que aí vem.