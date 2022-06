A SAD do Sporting comunicou esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) as contas do terceiro trimestre do exercício de 2021/22, onde revelou os valores pagos pela contratação do ganês Fatawu Issahaku.Segundo o relatório, Fatawu, que apesar de ainda não se ter estreado de leão ao peito - não pode ser inscrito - já treina com a equipa principal e impressiona Rúben Amorim , custou 1,2 milhões de euros aos cofres leoninos, aos quais acrescem 100 mil euros em comissões.Recorde-se que o clube de Alvalade apresentou um resultado líquido positivo de 8,5 milhões de euros no 3.º trimestre.