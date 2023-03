Fatawu é reforço nas decisões na Liga Jovem da UEFA

A Academia não contará hoje com o treino da equipa principal (de folga), mas terá motivos de interesse, desde logo um jogo decisivo na Youth League. O Sporting recebe, nos oitavos-de-final a uma mão, o Ajax, também uma referência no futebol de formação, e no leque de opções o técnico Filipe Çelikkaya conta com um reforço de Rúben Amorim: Fatawu.O ganês de 18 anos esteve nos treinos do grupo que irá disputar a Youth League e aponta à titularidade, à imagem de Mateus Fernandes, que deve igualmente baixar da equipa A. De resto, os leões guardam boas memórias do Ajax, rival que derrotaram na edição passada para alcançar a fase a eliminar, onde caíram só nos ‘quartos’ contra o Benfica. “Queremos colocar jovens no alto rendimento e têm de continuar a ter estes espaços de evolução”, sublinha Çelikkaya.